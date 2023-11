El presente de Luis Díaz lo ha colocado en una inesperada situación: su padre ha sido secuestrado en Colombia y, por ahora, no hay noticias positivas sobre él. El futbolista ha encontrado en el fútbol un medio de desahogo para poder sobrellevar este trago amargo que no lo deja en paz. Este domingo, anotó un gol de cabeza en el empate de Liverpool vs. Luton por la Premier League. Al momento de celebrar, lució una camiseta que decía “Libertad para papá”. Sumado a esta acción, también se pronunció en redes sociales para pedir la liberación de su papá, quien lleva desaparecido ocho días hasta la fecha.

“Hoy no les habla el jugador de fútbol, hoy les está hablando Lucho Díaz, el hijo de Luis Manuel Díaz. Mane, mi papá, es un trabajador incansable, nuestro pilar en la familia y está secuestrado. Pido al ELN (Ejército de Liberación Nacional), la pronta liberación de mi papá y, a los organismos internacionales solicito intercedan por su libertad”, indicó en comunicado.

“Cada segundo, cada minuto crece nuestra angustia; mi madre, mis hermanos y yo estamos desesperados, angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo. Este sufrimiento solo terminará cuando lo tengamos de vuelta en casa”, agregó el futbolista.

Comunicado de Luis Díaz sobre el secuestro de su padre. (Foto: Twitter)

A pesar de no estar bien anímicamente, Díaz no ha descuidado su compromiso con el Liverpool. En la semana, Jürgen Klopp contó que está bien cuando se junta con sus compañeros, pero se nota preocupado por sus horas de sueño. Este domingo, el ‘Guajiro’ aprovechó de la mejor manera la confianza para ingresar a los 83′ del partido frente al Luton, en duelo por la fecha fecha de la Premier League.

Casi diez minutos después, el colombiano se insertó en el área rival para aparecer con un potente cabezazo, que terminó colándose en portería contraria. La emoción de ese momento fue palpable, pero la verdadera profundidad de lo que significaba este tanto se reveló cuando mostró una camiseta con un mensaje conmovedor: “Libertad para Papá”. No solo salvó el empate para su equipo, sino que también dedicó el gol a su padre, que sigue cautivo por la guerrilla colombiana.

El gol de Luis Díaz en el empate de Liverpool por la Premier League. (Foto: Composición / Getty Images)





El apoyo de sus compañeros

Tras acabar el compromiso y con la igualdad en el marcador, las miradas se centraron en el delantero. La emoción del momento no pasó inadvertida para el futbolista, que fue coreado por la hinchada rival en un instante bastante complicado.

Además de los jugadores en el terreno de juego que aprovecharon para saludarlo, la hinchada del Luton Town también tuvo un gesto con el guajiro. En medio de su festejo y tras el pitazo final, los aficionados corearon su apellido como gesto de solidaridad.





Secuestro del padre de Luis Díaz: situación actual

Este viernes 3 de noviembre, las Fuerzas Militares de Colombia informaron que han intensificado la búsqueda del padre de Luis Díaz, jugador del Liverpool y la selección nacional colombiana, quien fue secuestrado en el departamento de La Guajira.

El sábado pasado, tanto el padre del jugador, Luis Manuel Díaz, como su madre, Cilenis Marulanda, fueron víctimas de un secuestro en la localidad de Barrancas, en La Guajira. Sin embargo, los captores liberaron a la madre horas después. Según el Gobierno, los responsables de este acto son miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).





