En una conferencia de prensa celebrada el viernes 3 de noviembre, Jurgen Klopp, el entrenador del Liverpool, abordó el tema central de la disponibilidad de Luis Díaz para el próximo partido contra el Luton, que se llevará a cabo este domingo, en la undécima jornada de la Premier League. El estratega reafirmó lo que ya había anunciado el club a través de un comunicado oficial, confirmando que el futbolista está disponible para jugar, pero todo dependerá de él. El jugador colombiano había estado ausente en los últimos dos partidos de su escuadra debido a su preocupación por el secuestro de su padre.

Klopp comenzó hablando sobre la semana de trabajo de Díaz, en la que el jugador optó por regresar al AXA Centre, lugar de entrenamiento de los ‘Reds’, con el objetivo de liberar su mente. El entrenador alemán afirmó: “Estuvo entrenando hace dos días, ayer tuvo sesión y será parte del equipo. Debemos esperar; si se siente bien, estará aquí y entrenará con nosotros”.

En lo que se refiere a la situación del jugador tras recibir información sobre dónde se encuentra su padre, el entrenador manifestó que: “En la sesión que tuvo con nosotros, porque antes no estábamos aquí, se podía ver que, cuando él está con los compañeros, está bien. Pero también se notaba que no dormía mucho”.

El regreso del jugador a las canchas sigue siendo una incógnita en cuanto a la fecha, pero todo estará en manos del propio jugador, indicó el técnico: “Realmente no puedo decir qué haremos porque simplemente esperamos dónde terminará todo y partir de ahí pensaremos. Pero todo depende de él, de que esté disponible o no, yo no forzaré nada”.

Klopp explicó su enfoque de respaldo y cómo está gestionando la avalancha de información proveniente del país sudamericano sobre el secuestro del padre del delantero: “Solo tenemos que ver cómo está y luego partimos de ahí. Las noticias de Colombia, no las recibo personalmente, siempre las recibo reenviadas. Todo lo que nos da un poquito de esperanza es bueno”.

El retorno de Luis Díaz a las prácticas es una noticia positiva en el ámbito deportivo, y su pronto regreso a los partidos es igualmente relevante, ya que tiene un impacto adicional en la Selección Colombia, que espera contar con él en la convocatoria de este mes para enfrentar a Brasil y Paraguay en la próxima doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas en camino al Mundial 2026.





Secuestro del padre de Luis Díaz: situación actual

Este viernes 3 de noviembre, las Fuerzas Militares de Colombia informaron que han intensificado la búsqueda del padre de Luis Díaz, jugador del Liverpool y la selección nacional colombiana, quien fue secuestrado en el departamento de La Guajira.

El sábado pasado, tanto el padre del jugador, Luis Manuel Díaz, como su madre, Cilenis Marulanda, fueron víctimas de un secuestro en la localidad de Barrancas, en La Guajira. Sin embargo, los captores liberaron a la madre horas después. Según el Gobierno, los responsables de este acto son miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ELN secuestró a los padres de Luis Díaz. (Foto: Luis Díaz)









