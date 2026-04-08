Medellín vs Estudiantes de La Plata se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 8 de abril desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot.

Medellín vs Estudiantes LP EN VIVO: ver transmisión gratis por ESPN y Disney Plus online