vs se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 1 de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 8 de abril desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot.

Medellín vs Estudiantes LP EN VIVO: ver transmisión gratis por ESPN y Disney Plus online
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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