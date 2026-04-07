Millonarios vs. O’Higgins se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 7 de abril desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio El Teniente (Rancagua, Chile).

Previa O'Higgins vs. Millonarios. (Video: ESPN)