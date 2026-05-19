vs. se miden en el compromiso correspondiente por la fecha 5 de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 19 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Morumbi.

Millonarios vs. Sao Paulo se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Millonarios)
Millonarios vs. Sao Paulo se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Millonarios)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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