¿Dónde ver vs. por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la segunda jornada de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, este será el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 28 de abril: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Sigue todos los detalles aquí de este partido

Previa Millonarios vs. Sao Paulo (Video: WIN)
Previa Millonarios vs. Sao Paulo (Video: WIN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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