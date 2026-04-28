¿Dónde ver Millonarios vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la segunda jornada de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, este será el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 28 de abril: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Sigue todos los detalles aquí de este partido

Previa Millonarios vs. Sao Paulo (Video: WIN)