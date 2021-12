El presente de Radamel Falcao en el Rayo Vallecano es incierto. Si bien hace un par de semanas sumó minutos ante el Espanyol, una nueva lesión lo ha dejado entre algodones y pocos saben con certeza por cuánto tiempo estará fuera. Sin embargo, a pesar de ello, el delantero mantiene muy buenos números en LaLiga Santander, lo cual le da mucho más mérito a su retorno al fútbol español.

El nacido en Santa Marta se mantiene en el cuarto lugar de los futbolistas que marcan más goles entrando desde el banquillo al verde, no solo en España, sino dentro de las cinco ligas top de Europa.

Hasta el día de hoy, el ‘Tigre’ registra cinco goles en el campeonato doméstico, siendo tres de ellos entrando de cambio. Asimismo, el ariete ha jugado en nueve partidos, de los cuales cinco los hizo como suplente. Si hacemos la cuenta en números, en estos sumó 79 minutos divididos de la siguiente manera: Real Madrid-12′, Getafe-19′, Real Betis-19′, Espanyol-15 y Athletic-14′.

Por más que ha tenido muy poca actividad debido a sus problemas físicos y las constantes lesiones, su promedio de tiempo por anotación es de 26 minutos, el mejor registro en comparación con Lamela (el líder de este ranking) que marca cada 58,5 minutos.

“Me gustaría, no lo he logrado y sería un sueño cumplido poder lograrlo. Mi objetivo siempre es hacer goles para el equipo y si puedo hacer muchos, mejor”. dijo hace algunas semanas el colombiano, dando a entender que, cuando se recupere del todo, irá en busca del premio al ‘Pichichi’ de LaLiga.

Por otro lado, Getafe, Athletic de Bilbao y Real Madrid son los tres equipos que han sufrido exjugador del Galatasaray sin ser titular desde que llegó al Rayo Vallecano. Andoni Iraola, su director técnico, ha sabido llevarlo de pocos para no exponerlo más de lo que ya había sido expuesto. Es por eso que ahora el club se ha reservado el tiempo que estará fuera de las canchas.

La lista completa de este ranking, como ya lo dijimos, tiene a Erika Lamela del Sevilla como líder con cuatro tantos. Luego aparece el francés del Mónaco, Wissam Ben Yedder, que acumula nueve goles en total, cuatro de ellos sin ser titular. Posteriormente, el tercer lugar lo tiene el camerunés del Bayern Múnich, Jean-Eric Maxim Choupo-Moting que a diferencia de los demás que están en los primeros cinco lugares no ha tenido ni un partido de titular y lleva los mismos goles que Falcao (5).

Finalmente, el top cinco lo cierra Hugo Ekitike del Reims. El francés lleva 3 anotaciones sin ser titular en su club, siendo superado por Radamel y Choupo-Moting por el porcentaje total de sus goles. El ariete de 19 años tiene un porcentaje del 42.9%; mientras que, el colombiano lo tiene en 60% y el camerunés en el 100%.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.