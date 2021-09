Radamel Falcao fue el gran protagonista del fin de semana en LaLiga. El delantero colombiano debutó con el pie derecho con la camiseta de Rayo Vallecano y solo le bastaron 11 minutos para marcar su primera anotación en el equipo de Vallecas, fue ante Getafe (3-1). La imagen dio la vuelta al mundo y alegró a todos sus fanáticos, en especial, a su esposa.

Lorelei Tarón fue una de las personas que más celebró el tanto del delantero, según reveló en sus redes sociales. No es un secreto, que los últimos meses, tanto ella como los hijos del colombiano no la pasaron bien. Su salida del Galatasaray fue un poco accidentada por la incertidumbre que existió si continuaba en Turquía o no.

La emoción de la compañera de vida de Falcao explicó en su historia de Instagram que “se le bajó la presión” luego de que el colombiano le dedicara la anotación a todo su círculo familiar.

“¡Cómo grité el gol! Hasta se me bajó la presión. Dios es bueno todo el tiempo. A él sea toda la gloria. Gracias Dios”, escribió Lorelei.

Luego, Tarón publicó una serie de videos donde se observa a sus hijos presentes en las gradas del estadio esperando el debut de su padre, Radamel. El delantero no defraudó.

El delantero colombiano Radamel Falcao hizo el gol del 3-0 de Rayo Vallecano vs. Getafe. (Video: ESPN 3)

Falcao sentenció el tercer tanto de Rayo Vallecano y ayudó a que el equipo de Andoni Iraola se instala en la zona alta de la clasificación (8º con 7 puntos), mientras que el Getafe (19º) sigue sin puntuar tras cinco jornadas, un resultado que deja contra las cuerdas a su entrenador José Miguel González ‘Míchel’.

En declaraciones postpartido, el ‘Tigre’ explicó que estaba muy contento por anotar y espera alcanzar su mejor rendimiento en el cuadro rojiblanco. “Estoy muy contento y agradecido con el cuerpo técnico, a mis compañeros y al público que nos ha apoyado en el partido. Se lo dedico a mi familia y doy gracias a dios por esta oportunidad. Soñaba con poder saltar y marcar”, dijo a Movistar+.

Falcao finalizó revelando que sus “compañeros de equipo le dieron mucho ánimo y que se ha sentido muy a gusto”. “Ahora ya hay que trabajar para el próximo partido”, sentenció.

El próximo partido de Rayo Vallecano será este martes ante el Athletic Club en San Mamés por LaLiga. Este partido es fundamental si el equipo quiere entrar a la parte alta de la tabla de posiciones.

La publicación de Lorelei Tarón tras el primer gol de Radamel Falcao en Rayo Vallecano. (Captura: Instagram)

