Santa Fe vs. Caracas FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO por el partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este compromiso? En gran parte de Sudamérica, el encuentro podrá seguirse por la señal de ESPN y Disney Plus Premium, además de DSports, disponible para los clientes de DIRECTV y mediante la plataforma DGO. En Colombia, el duelo también podrá verse por ESPN. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. El partido se disputará este jueves 30 de julio en el Estadio Metropolitano de Lara y comenzará a las 7:30 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador; 8:30 p.m. en Venezuela y Bolivia; 9:30 p.m. en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Caracas en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Santa Fe y Caracas a través de ESPN en televisión por cable. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO. Los usuarios de Disney Plus Premium también podrán disfrutar del encuentro vía streaming.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Caracas en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción. También estará disponible mediante las plataformas Disney Plus Premium y DGO.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Caracas en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO para verlo por internet.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Caracas en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Caracas en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN y DSports para quienes cuenten con televisión de paga. Asimismo, estará disponible mediante Disney Plus Premium y DGO.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Caracas en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de Movistar Plus+, dependiendo de la programación vigente, además de otras plataformas que cuenten con los derechos de la Copa Sudamericana.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Caracas en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por ESPN. Asimismo, estará disponible mediante Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Caracas en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Caracas en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante ESPN y DSports a través de DIRECTV. Asimismo, las plataformas Disney Plus Premium y DGO permitirán acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Santa Fe vs. Caracas FC por los play-offs de la Copa Sudamericana vía ESPN, DIRECTV, DGO y Disney Plus. (Video: @santafeoficial)