Santa Fe vs. Peñarol se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 27 de mayo desde las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Campeón del Siglo.

Santa Fe vs. Peñarol. (Video: Santa Fe)