Liverpool vs. Cardiff juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía Star Plus en duelo válido por la cuarta ronda de la FA Cup. Luis Díaz, quien llegó el pasado viernes a suelo inglés y ya tuvo su primer entrenamiento en las instalaciones de los ‘Reds’, podría debutar en este compromiso si así lo dispone Jürgen Klopp. En la siguiente nota de Depor encontrarás todos los detalles importantes para que puedas disfrutar de este vibrante choque.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Liverpool y Cardiff.

Si bien el exPorto no ha tenido muchas sesiones de preparación con el resto de sus compañeros, al contar con su visa para trabajar en el Reino Unido no habría inconvenientes para que pueda aparecer en la lista de buena fe del Liverpool.

Tal como lo expuso Klopp en una conferencia de prensa de este viernes, llevará al cafetero con calma y no le exigirá como un futbolista consolidado en el fútbol inglés. Primero, como ha sucedido en otros casos, deberá pasar por un proceso de adaptación.

“Déjame que te lo explique así, si Luis llega, salta al campo e inmediatamente está a su mejor nivel, mejor que el resto de jugadores, sería algo verdaderamente extraño”, señaló el extécnico del Borussia Dortmund a los periodistas británicos.

Por otra parte, el extremo de 25 años, en declaraciones para los medios oficiales del club, dejó claro que se encuentra apto y dispuesto a jugar cuando el alemán lo requiera. Evidentemente está entusiasmado en demostrar por qué merece ganarse un lugar en su nuevo equipo.

“Me comprometo a estar disponible desde hoy, el primer día que llegue. Ya he entrenado un poco hoy, estuve en el campo y luego en el gimnasio. Así que sí, mi mentalidad es que estoy listo para ayudar a mi equipo y aportar mi granito de arena y contribuir, como dijiste. Estoy disponible para el entrenador y su cuerpo técnico para lo que me necesiten y estaré listo para jugar cuando sea”, señaló el delantero.

Del mismo modo, el exJunior de Barranquilla analizó el estilo de juego del Liverpool y cómo este potenciará todas sus características. “Sí, para mí es el equipo perfecto y mi decisión de venir aquí se basó un poco en eso. Sabía que el estilo de juego del equipo me ayudaría mucho. Este es un momento importante para mí y se trata de trabajar al 100% porque lo primero es estar disponible y estar completamente preparado para poder producir y actuar en el campo”.

Liverpool vs. Cardiff: horarios y canales de TV

Argentina: 09:00 horas por Star+

Uruguay: 09:00 horas por Star+

Brasil: 09:00 horas por ESPN y Star+

Chile: 09:00 horas por Star+

Paraguay: 09:00 horas por Star+

Bolivia: 08:00 horas por Star+

Venezuela: 08:00 horas por Star+

Colombia: 07:00 horas por Star+

Ecuador: 07:00 horas por Star+

Perú: 07:00 horas por Star+

México: 09:00 horas por ESPN y Star+

Estados Unidos: 04:00 PT / 07:00 ET horas por ESPN +

España: 13:00 horas por DAZN y DAZN 1

En la vereda de enfrente tenemos al Cardiff, que aunque actualmente está en los últimos lugares de la Championship, llegará a Anfield con la consigna de romper la lógica que los pone como los más débiles y llevarse una histórica victoria. No tienen nada que perder.

Los dirigidos por Steve Morison llegaron a esta instancia del torneo después de dejar en el camino al Preston North End. Asimismo, en la Segunda División de Inglaterra acumulan dos victorias consecutivas: 1-0 sobre el Barnsley y 2-1 sobre el Nottingham Forest.

Liverpool vs. Cardiff: últimos cuatro enfrentamientos

Cardiff 0-2 Liverpool

Liverpool Cardiff 3-6 Liverpool

Liverpool Liverpool 3-1 Cardiff

Cardiff Cardiff 2-2 Liverpool





