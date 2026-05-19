Tolima vs. Coquimbo Unido se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 19 de mayo desde las 5:00 p.m. y se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Tolima vs. Coquimbo Unido se enfrentan por la Copa Libertadores. (Video: Deportes Tolima)