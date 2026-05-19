se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la de la fase de grupos de la C. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 19 de mayo desde las 5:00 p.m. y se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Tolima vs. Coquimbo Unido se enfrentan por la Copa Libertadores. (Video: Deportes Tolima)
Tolima vs. Coquimbo Unido se enfrentan por la Copa Libertadores. (Video: Deportes Tolima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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