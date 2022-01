Las lesiones han mermado la continuidad de Yerry Mina en el Everton durante la presente temporada y las consecuencias se ven reflejadas en las estadísticas defensivas del equipo. A la fecha, los dirigidos por ‘Rafa’ Benítez son la escuadra más goleada de la Premier League con 31 goles recibidos, algo que también va de la mano con la ubicación que ocupan en la tabla: son décimo quintos con 19 puntos, solo ocho por encima de la zona de descenso.

Ha pesar de que el colombiano ha rendido y ha mostrado solidez en las veces que fue requerido, los ‘Toffees’ han tenido que arreglárselas sin él debido a los constantes problemas físicos que ha padecido. A decir verdad, el exBarcelona jugó su último partido por el torneo inglés el pasado 6 de diciembre del 2021 cuando vencieron por 2-1 al Arsenal.

En este contexto, Kevin Campbell, exdelantero que estuvo en el Everton desde 1999 hasta el 2005, opinó acerca de los problemas defensivos que hasta la fecha Benítez no ha podido resolver y, para compensar la situación, sugirió la llegada de fichajes en esa zona del equipo.

“Miro a los centrales y todavía no estoy convencido. He visto a Keane tener muy buenos juegos y en otros no lo he visto muy bien, necesita un compañero. Holgate está ahí a veces. Simplemente creo que necesitan a alguien, necesitan un líder allí, no veo un líder. Cuanto más rápido puedan conseguir un líder, mejor”, expresó el nacido en Londres a ‘Goodison News’.

Si bien los de Liverpool ya contrataron a Nathan Ferguson y Vitalii Mykolenko, Campbell cree que eso no es suficiente y que deberían invertir más en un futbolista con más jerarquía. “Es posible que tengan que gastar algo de dinero, pero creo que necesitan a alguien importante allí”, acotó.

El próximo juego del Everton será este sábado 15 de enero cuando visiten Carrow Road para enfrentar al Norwich City. Según los últimos reportes que llegan desde Inglaterra, Yerry Mina aún se encuentra entre algodones y no estará disponible para este compromiso.





