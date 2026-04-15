¿Dónde ver Santa Fe vs. Corinthians Corinthians EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Libertadores 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la primera jornada de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 15 de abril: ESPN (Disney Plus). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

Corinthians vs Santa Fe por Copa Libertadores. (Video: Corinthians)
Corinthians vs Santa Fe por Copa Libertadores. (Video: Corinthians)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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