La canción de Shakira, Music Sessions #53 que realizó junto al productor musical Bizarrap, ha salpicado a más de uno y es que la colombiana decidió contar todo lo que vivió en los últimos meses durante la ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, a quien acusa de haberle sido infiel con su actual novia, la joven española Clara Chía.

Pero este escándalo tiene más personajes y uno de ellos es el padre de Clara Chía quien ha salido a defender a su hija del ataque mediático que sufre tras la difusión del nuevo tema de Shakira donde la cantante precisa que “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, entre otras polémica líneas.

Fue la periodista Mayte Atmella del programa español Sálvame quien citó las declaraciones del papá de Clara Chía. Al ser consultado sobre la nueva canción de Shakira y Bizarrap, el papá de Clara Chía afirmó que su hija se encuentra bien y que ellos no tienen ese gusto musical, es decir, por Shakira.

No solo eso, el señor contó que él no ha escuchado la canción de Shakira pues no es de su gusto, ya que él oye música clásica. “El equipo de investigación de este programa también ha hablado con el padre de Clara Chía. Bueno, el padre de Clara Chía es divino, dice que no le gusta nada este tipo de música, que escucha música clásica, y que él es más de Bach y Vivaldi, y que no frecuenta los bares. Respecto a su hija sí que nos ha dicho que seguro que se encuentra muy bien”, afirmó el programa. Lo que no se sabe es si es el señor Chía dijo eso en son de burla hacia Shakira o si realmente gusta de la música clásica.

Como se sabe, Gerard Piqué y Clara Chía se conocieron en la empresa del jugador Kosmos, donde ella se desempeñaba como personal administrativo. Fue ahí donde inició el romance clandestino que terminó con la relación formal y familia constituida que Piqué tenía con la colombiana Shakira.

La Music Sessions #53 de Bizarrap y Shakira ha batido todos los récords de lanzamiento tanto en Spotify y Youtube, en este último la canción ya supera las 135 millones de visualizaciones.

La familia de Gerard Piqué opina sobre la nueva canción de Shakira

En el programa también habló sobre la opinión de la familia de Piqué tras la tiradera de Shakira en contra del exdefensa del Barcelona.

“A ellos les da igual si le va la vida bien o mal, pero le piden que desaparezca definitivamente de sus vidas. Están preocupados por el juicio porque saben que se va a eternizar. Incluso hablan de la manipulación que Shakira está ejerciendo contra la familia de su expareja”, señalaron en el programa Sálvame respecto a la opinión de los Piqué sobre Shakira.

Afirmaron que los Piqué solo desean que Shakira se vaya lo más lejos posible y que deje en paz a su hijo y a su nueva novia, Clara Chía Martí.





