La Copa América 2024 se llevó a cabo en el emblemático Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, congregando a miles de fanáticos del fútbol para la esperada final entre Colombia y Argentina. Aunque Shakira deslumbró con un polémico show de medio tiempo, el verdadero momento que generó divisiones fue la interpretación del himno colombiano por Karol G. ¿Por qué causó tanta controversia? Aquí te lo cuento.

Este evento, que tuvo lugar el domingo 14 de julio, empezó tarde debido a serios disturbios ocurridos en el ingreso al estadio. Cuando muchos pensaban que el partido sería cancelado, los jugadores finalmente salieron a la cancha, las banderas se alzaron, y Karol G dejó su palco, donde se encontraba con su novio Feid y otros artistas como Maluma, para ponerse la camiseta de su país y cantar el himno.

A pesar de las dificultades iniciales, el evento continuó con la energía y pasión que caracteriza a la Copa América, y Karol G aprovechó la oportunidad para mostrar su amor por Colombia en un escenario global.

VIDEO DE KAROL G CANTANDO EL HIMNO DE COLOMBIA

LA REACCIÓN ANTE LA VERSIÓN DE KAROL G DEL HIMNO COLOMBIANO

La interpretación de Karol G del himno colombiano en la Copa América 2024 ha dejado a todos con la boca abierta, y no precisamente por sus notas altas. Las opiniones se han dividido más que una piñata en plena fiesta. Mientras algunos fans no podían contener su emoción, otros parecían más interesados en darle una clase de canto y estilo.

Los comentarios positivos no tardaron en llegar. “¡Qué grande se ha dado Karol G! En una Copa América cantando el Himno de su país. Lo que hace la disciplina y el enfoque, esa sí sabe hacia dónde va”, comentó un fan entusiasta. Otro añadió: “Ella es ejemplo de superación y sin show, sin controversia, sin vulgaridad”. ¡Claro que sí, Karol G! Para algunos, simplemente no puede hacer nada mal.

YO ESCUCHANDO EL HIMNO DE COLOMBIA CANTADO POR KAROL G pic.twitter.com/cri54W1ZOu — iliana (@getawaychaelisa) July 15, 2024

Pero, como siempre, en las redes sociales no todo son rosas y aplausos. Algunos opinan que otros artistas colombianos como Carlos Vives, Fonseca, Sebastián Yatra o Juanes hubieran hecho un mejor papel.

Los comentarios negativos fueron tan afilados como una espada valyria: “¿Será que algún día se va a dar cuenta de lo ordinaria y corriente que se ve? Y de las que la intentan imitar, ni se diga”, espetó una crítica feroz.

Será que algún día se va a dar cuenta de lo ordinaria y corriente que se ve? Y de las que la intentan imitar, ni se diga. pic.twitter.com/X1Qd3OSRpP — Nor (@nacp_92) July 15, 2024

Otro no se contuvo: “Estabas cantando el himno nacional, no hay nada más simple que cantar el himno nacional; y te estabas ahogando”. Y por si fuera poco, alguien más dijo: “No sé qué onda Karol G, pero sentí que estaba en japonés el himno”, y “Pensó que le iban a poner autotune”.

Hasta ahora, Karol G no se ha pronunciado al respecto de las críticas. Al final, a palabras necias, oídos sordos, ¿verdad? Porque La Bichota está en su prime y cerrará este mes, en España, su exitosa gira mundial “Mañana será bonito”, con la que ha recorrido países como México, Estados Unidos, Brasil, Francia, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Alemania, entre muchos otros. ¡Que hablen lo que quieran, Karol!