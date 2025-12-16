vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la , desde el Estadio Manuel Murillo Toro, por la final de vuelta. Según la programación de DIMAYOR, el partido está pactado para las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del martes 16 de diciembre del 2025. La transmisión estará a cargo de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV). Ojo, no recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles de este partido por Depor.

Tolima vs. Junior por la Liga BetPlay. (Video: Win Sports)

