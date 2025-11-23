vs. se enfrentaron por el cuadrangular final del Torneo Clausura de la . ¿En qué canales podías ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debías conectarte a la señal de Win Sports, disponible en servicios de paga como DIRECTV (DGO), Movistar, red y Tigo Sports, además de su versión de streaming en Win Sports Play, mientras que la otra alternativa era la televisación de RCN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora jugarán? Este duelo estuprogramado para el domingo 23 de noviembre desde las 8:00 p.m. (horario en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina) y se disputó en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

