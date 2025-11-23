América de Cali vs. Junior se enfrentaron por el cuadrangular final del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿En qué canales podías ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debías conectarte a la señal de Win Sports, disponible en servicios de paga como DIRECTV (DGO), Movistar, red y Tigo Sports, además de su versión de streaming en Win Sports Play, mientras que la otra alternativa era la televisación de RCN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora jugarán? Este duelo estuprogramado para el domingo 23 de noviembre desde las 8:00 p.m. (horario en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina) y se disputó en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

América de Cali vs Junior por la Liga BetPlay | VIDEO: WIN Sports