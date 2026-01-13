América de Cali vs. Once Caldas se enfrentan por la Serie Colombia. (Foto: América de Cali / Once Caldas)
vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, por el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la . ¿Dónde ver la transmisión de este partido? Si quieres seguir este amistoso, conéctate a la señal de ESPN, disponible en operadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿A qué hora comienza y dónde se jugará este duelo? El cruce está programado para las 7:00 p.m. del martes 13 de enero y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Depor te ofrecerá el minuto a minuto de este compromiso.

