Atlético Nacional vs. América de Cali se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 4 de febrero desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).

Atlético Nacional vs. América de Cali juegan por la Liga BetPlay 2026. (Video: Atlético Nacional)