Atlético Nacional vs. Boyacá se miden (EN DIRECTO | ONLINE | EN VIVO ) por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales podrás ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV), además de la alternativa en RCN; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora jugarán? Este duelo está pactado para el sábado 17 de enero desde las 6:20 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputa en el Estadio Atanasio Girardot.

Atlético Nacional vs. Boyacá por la Liga BetPlay |VIDEO: Win Sports