Atlético Nacional vs. Tolima se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 23 de mayo desde las 6:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).

Atlético Nacional vs. Tolima se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay, con la transmisión de Win Sports, Win Sports Play y RCN. (Video: Atlético Nacional)