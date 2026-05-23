vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la vuelta de las semifinales del de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 23 de mayo desde las 6:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).

Atlético Nacional vs. Tolima se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay, con la transmisión de Win Sports, Win Sports Play y RCN. (Video: Atlético Nacional)
Atlético Nacional vs. Tolima se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay, con la transmisión de Win Sports, Win Sports Play y RCN. (Video: Atlético Nacional)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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