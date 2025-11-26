Bucaramanga vs. Fortaleza se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por el cuadrangular final del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿En qué canales puedes ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de Win Sports, disponible en servicios de paga como DIRECTV (DGO), Movistar, red y Tigo Sports, además de su versión de streaming en Win Sports Play, mientras que la otra alternativa era la televisación de RCN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está programado para el miércoles 26 de noviembre desde las 6:30 p.m. (horario en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Américo Montanini.

Bucaramanga vs. Fortaleza por Liga BetPlay. (Video: Win Sports)