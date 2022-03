Deportivo Cali vs. América de Cali se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 10 del Apertura de la Liga BetPlay 2022. Recuerda que gracias a Depor podrás vivir el minuto a minuto y todas las incidencias de este emocionante compromiso. En la siguiente nota encontrarás todos los detalles respecto a los horarios y canales de TV para disfrutar de este gran compromiso que paralizará Colombia.

Este nuevo clásico traerá consigo condimentos especiales que lo convierten en el partido más atractivo de la décima fecha del Apertura 2022. En primer lugar, el Deportivo Cali llega luego de haber saboreado su segunda victoria en la presente temporada, un resultado que venían buscando desde hace cuatro fechas. Incluso en los partidos ante el Deportes Tolima por la Superliga de Colombia, solo sumó un empate (1-1) y una derrota (1-0).

Sin embargo, el ambiente que vive el vigente campeón del fútbol colombiano es muy sombrío. Sumado a los malos números que han acumulado en este arranque de la campaña, las dudas sobre Rafael Dudamel se han intensificado y desde algunos sectores ya hablan de la posibilidad de cambiarlo antes de que la situación se agrave.

Por tal motivo el partido de este sábado será clave para el director técnico venezolano, pues de salir airoso del Estadio Palmaseca podrá despejar algunos malos comentarios y así sostener su proyecto en la ‘Amenaza Verde’.

“La sanción de ‘Teo’ ha trastocado todo, se notifica el miércoles en la noche, justo antes del entrenamiento más importante de la semana. Ya realizamos la apelación, nuestra dirigencia se ha manifestado y sentó opinión sobre lo que está ocurriendo”, comentó Dudamel en la última conferencia de prensa, haciendo referencia a la sensible ausencia de Teófilo Gutiérrez.

Deportivo Cali vs. América de Cali: horarios del partido

Colombia: 6:10 p. m.

Perú: 6:10 p. m.

Ecuador: 6:10 p. m.

México: 5:10 p. m.

Chile: 8:10 p. m.

Argentina: 8:10 p. m.

Uruguay: 8:10 p. m.

En la vereda de enfrente, si bien América de Cali tiene muchas interrogantes respecto al devenir de Juan Carlos Osorio en el banquillo, están mejor ubicados en la tabla de posiciones –marchan décimos, a diferencia del Deportivo Cali que está decimoctavo–. Incluso en la última jornada le quitaron el invicto el Once Caldas al vencerlos por 2-0 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

“Reitero la admiración por el equipo que vamos a tener al frente, el actual campeón del fútbol colombiano con un excelente técnico, que está viviendo un escenario similar a otros hombres del fútbol colombiano, que el equipo se vea mermado en varias áreas, dependiendo los jugadores que le han sacado, pero eso no quiere que él como hombre fútbol es mejor de lo que fue hace tres meses, cuándo fue campeón del fútbol colombiano”, destacó Juan Carlos Osorio en la previa del partido.

“Sinceramente lo lamento porque creo qué Teófilo le trae al juego su riqueza técnica, creatividad, malicia y aunque a veces no estoy de acuerdo, la disfruto, como disfruto de competir contra Vázquez y los jugadores habilidosos, creativos y contra un gran equipo como es el deportivo Cali. La verdad es una lástima no solamente para ellos sino para el espectáculo, por el juego de no poder contar con los cracks que hacen la gran diferencia”, añadió el estratega, destacando la imposibilidad del Deportivo Cali de contar con ‘Teo’.

Deportivo Cali vs. América de Cali: canales de TV

Es importante mencionar que el Deportivo Cali y el América de Cali se transmitirá en vivo y en exclusiva a través de Win Sports para el territorio colombiano. Asimismo, quienes quieran disfrutar el duelo por la señal de streaming, deberán contratar un servicio de Win Sports Play.

