Deportivo Cali vs. Atlético Nacional se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE, en el compromiso correspondiente por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 15 de febrero desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Deportivo Cali (Cali, Colombia).

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay | VIDEO: WinSports