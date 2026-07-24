se midieron en el compromiso correspondiente por la fecha 1 del de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para viernes 24 de julio a las 8:15 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Palmaseca (Cali, Colombia).

Deportivo Cali vs. Jaguares se enfrentan por la Liga BetPlay 2026. (Video: Deportivo Cali)
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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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