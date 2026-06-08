¿Dónde se vio Atlético Nacional vs Junior por la final de la Liga Betplay 2026? ¿En qué canal transmitieron el partido? Según la programación, estos fueron los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el lunes 8 de junio del 2026: Win Sports y RCN. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Revive todos los detalles en Depor desde las 5:00 p.m. (horario peruano y también de Colombia, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay).

Dónde ver Atlético Nacional vs Junior: canales de TV vía Win Sports y RCN. (Video: @nacionaloficial)

¿A qué hora jugaron Atlético Nacional vs Junior en Perú?

Atlético Nacional vs Junior estuvo programado para este lunes 8 de junio desde la 5:00 p.m., según el horario de Perú. Mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del martes.

¿A qué hora jugaron Atlético Nacional vs Junior en Colombia?

Por su parte, en el país local, que fue una fiesta porque se definirá al campeón del Torneo Apertura, en el duelo entre Atlético Nacional vs Junior, el duelo comenzó a las 5:00 p.m.

¿En qué canales se vio Atlético Nacional vs Junior en Perú?

Atlético Nacional vs Junior se disputó en el estadio Unidad Deportiva Anatasio Girardot, Medellín, con la transmisión de Win Sports, si es que contratas el servicio de streaming, o en RCN que se encuentra en Vix, también como plataforma de streaming.

¿En qué canales se vio Atlético Nacional vs Junior en Colombia?

Este importante duelo decisivo por el torneo apertura lo pudiste ver en señal abierta RCN en Colombia, con una antena TDT, así como también en cableoperadoras como Claro, Movistar, Tigo, ETB, DirecTV; al igual de Win Sports+. Asimismo, recuerda que pudiste seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.