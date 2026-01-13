ESPN transmite el América de Cali vs. Once Caldas (EN VIVO | EN DIRECTO)por la segunda fecha de la Serie Colombia 2026. Las acciones serán este martes 13 de enero con el estadio Olímpico Pascual Guerrero como escenario. El puntapié inicial será desde las 7:00 p.m. (hora peruana). ¿Dónde ver la transmisión de este partido? Si quieres seguir este amistoso, conéctate a la señal de ESPN, disponible en operadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV!

América de Cali vs Once Caldas por Serie Colombia. (Video: América de Cali)