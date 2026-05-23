Este sábado 23 de mayo desde las 6:00 p.m. (horario colombiano), Atlético Nacional vs. Tolima chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Win Sports y Win Sports Play para todo el territorio colombiano, además de la alternativa de Canal RCN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Atanasio Girardot será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Por las semifinales de la Liga BetPlay 2026, Atlético Nacional vs. Tolima juegan con la televisación de Win Sports, Win Sports Play y RCN. (Video: Atlético Nacional)