Desde el Estadio Municipal Romelio Martínez, Junior vs. Santa Fe jugaron por la Liga BetPlay 2026, en el duelo válido por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura. ¿Dónde pasaron el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tendrás que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo quiere ver de manera de streaming, tendrás la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este sábado 23 de mayo desde las 20:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España). ¡No te pierdas ningún detalle en la web de Depor!

Por las semifinales de la Liga BetPlay, Junior vs. Santa Fe se enfrentan en Cartagena. (Video: Santa Fe)