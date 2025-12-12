Junior vs. Tolima se ven las caras por la Liga BetPlay 2025, desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de ida. Según la programación de DIMAYOR, el partido está pactado para las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del viernes 12 de diciembre del 2025. La transmisión estará a cargo de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV). Ojo, no recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles de este partido por Depor.

Previa final de ida: Junior vs. Tolima. (Video: WIN)