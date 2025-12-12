vs. se ven las caras por la , desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de ida. Según la programación de DIMAYOR, el partido está pactado para las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del viernes 12 de diciembre del 2025. La transmisión estará a cargo de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV). Ojo, no recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles de este partido por Depor.

Previa final de ida: Junior vs. Tolima. (Video: WIN)
Previa final de ida: Junior vs. Tolima. (Video: WIN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC