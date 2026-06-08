Este lunes 8 de junio desde las 5:00 p.m. (horario colombiano), Atlético Nacional vs Junior chocaron por la vuelta de la gran final de la Liga BetPlay 2026. ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de Win Sports y Win Sports Play para todo el territorio colombiano, además de la alternativa de Canal RCN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Atanasio Girardot fue el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Partido gratis, Atlético Nacional vs. Junior: ver en directo por Win Sports y RCN online. (Video: @nacionaoficial)