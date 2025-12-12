Se juega la gran final de la Liga BetPlay en Colombia. Junior de Barranquilla se enfrenta a Deportes Tolima. Y como debe ser una final, ambos equipos salieron a buscar el primer gol del partido. Sin embargo, no se esperaba el público asistente que José Enamorado marque un verdadero golazo desde larga distancia tras dejar en el suelo a un rival. Esta anotación llegó a penas a los 4 minutos del partido cuando Enamorado desbordó por derecha para luego dejar en el piso a un rival y tras ello definir al ángulo superior derecho del arco de Tolima sin esperanzas para evitar el tanto digno de un Puskas.
