Junior de Barranquilla anunció este martes que Luis Amaranto Perea, exdefensor del Atlético de Madrid y de Boca Juniors, dejó el cargo de entrenador del club luego de que el cuadro rojiblanco igualara 1-1 en su visita al Jaguares de Córdoba en la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga BetPlay de Colombia.

Tras su salida, el colombiano decidió conversar con los medios para dar detalles de por qué dejó Junior. Aseguró que una de las razones fue que se sentía “cansado”.

“Después del partido ante Jaguares le había manifestado al grupo que había un cansancio de mi parte también. Las cosas no salían, por más que le dábamos la vuelta, buscábamos soluciones, no terminaban de salir, no generábamos una estabilidad en el equipo”, inició el exfutbolista.

Perea, de 42 años, había llegado al Junior como asistente técnico del colombo-uruguayo Julio Comesaña en enero de 2020 y asumió como entrenador del equipo en septiembre de ese año tras la renuncia de su compañero.

“Yo siempre he sido autocrítico, al final lo que no funciona son los resultados, no pude entregar lo que este equipo exige, no pude entregar un título”, agregó ante los periodistas.

Perea explicó que para él sí hay puntos positivos en su trabajo en Junior pero que por la tensión del contexto es complicado explicarlas. Su relación con la directiva culminó en los mejores términos: “Me han apoyado bastante y voy a estar eternamente agradecido”.

Sobre su futuro como entrenador explicó que “tendrá bastante tiempo para reflexionar, para revisar y para preparar lo que viene de cara a lo que es su carrera”.

Arturo Reyes, entrenador de la selección sub 20 de Colombia, fue anunciado este martes como nuevo técnico del Junior en reemplazo de Amaranto Perea.





