Junior vs. América de Cali se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en el compromiso correspondiente por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque esta pactado para este miércoles 18 de febrero desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla, Colombia).

Junior vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026 | VIDEO: Win Sports