Junior vs. América de Cali se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 5 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2025. ¿En qué canales puedes ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV), además de la alternativa en RCN; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora jugaron? Este duelo está pactado para el jueves 4 de diciembre desde las 8:35 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputó en el Estadio Metropolitano.

Junior vs. América de Cali por Liga BetPlay. (Video: Win Sports)