Junior vs. Atlético Nacional se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 4 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2025. ¿En qué canales ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV), además de la alternativa en RCN; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el domingo 30 de noviembre desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Junior vs. Atlético Nacional se miden por la Liga BetPlay. (Video: Junior)