Un partido plagado de errores, pero que no tuvo la ausencia de goles. Junior consiguió los tres puntos en la sexta fecha de la Liga BetPlay luego de derrotar por 4-2 a Once Caldas. Este encuentro significó también el debut de Arturo Reyes como director técnico del equipo que se mantiene firme en el torneo.

A los 30 segundos del inicio del encuentro, Junior se puso en ventaja por intermedio de Carmelo Valencia. El delantero aprovechó desconcentración de Once Caldas para poner en ventaja al equipo rojiblanco. El equipo barranquillero mantuvo el control de la pelota y las mejores opciones de gol, además con una anotación anulada por fuera de lugar, con protagonismo de jugadores como Luis ‘Cariaco’ González y Fredy Hinestroza.

Sobre el minuto 34 del juego, un error en defensa de Junior quedó servido para que Juan David Pérez aproveche y anote el empate para Once Caldas. Eso sí, la felicidad duró muy poco porque un remato fuerte impactó en el palo y rebotó en Danny Rosero para enviarla al arco y anotar.

En el minuto 60′, otro error en salida fue aprovechado por los ‘blancos’ y, otra vez, Juan David Pérez, consiguió el empate parcial del partido. Pero otra vez se descuidó la defensa de Once Caldas y ahora el que aprovechó fue Carmelo Valencia que le dio salida al equipo por el costado izquierdo y en el área del punto penal apareció Fredy Hinestroza para con el pecho enviar al fondo de la red y llegar al 3-2 en el partido.

Esto no era todo, Fredy Hinestroza aprovechó un rebote que dio el portero de Once Caldas para un primer remate de Edwin Cetré y al final se le metió la pelota después de un remate pegado al palo. Con este resultado, Junior sumó 9 puntos en la clasificación y se instaló en la séptima casilla de la tabla del torneo, mientras que Once Caldas no levanta cabeza y terminó en el puesto 18 con solo 4 puntos.

