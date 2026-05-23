Junior vs. Santa Fe se midieron en el compromiso correspondiente por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado 23 de mayo desde las 8:30 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Municipal Romelio Martínez (Cartagena, Colombia).

Junior vs. Santa Fe se enfrentan por la Liga BetPlay, con la transmisión de Win Sports. (Video: Santa Fe)