se midieron en el compromiso correspondiente por la vuelta de las semifinales del de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Win Sports y RCN tienen los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado 23 de mayo desde las 8:30 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Municipal Romelio Martínez (Cartagena, Colombia).

Junior vs. Santa Fe se enfrentan por la Liga BetPlay, con la transmisión de Win Sports. (Video: Santa Fe)
Junior vs. Santa Fe se enfrentan por la Liga BetPlay, con la transmisión de Win Sports. (Video: Santa Fe)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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