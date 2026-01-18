Junior vs. Tolima se midieron por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales podías ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debías conectarte a la señal de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV), además de la alternativa en RCN; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora jugaron? Este duelo estuvo pactado para el domingo 18 de enero desde las 6:20 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputa en el Estadio Metropolitano.

Junior vs. Tolima por Liga Betplay. (Video: Win Sports)