Tras caer derrotado por 2-0 ante Independiente de Medellín, América de Cali es blanco de críticas y quien no se escapa de ello es su director técnico Juan Carlos Osorio, quien es consciente que los hinchas no están nada contentos con lo que viene sucediendo. Por esta razón, no dudó en pronunciarse sobre el presente y promete una mejora en la imagen del equipo.

“Queremos tener un equipo competitivo, que nos haga ganar con contundencia. Entendimos los errores de la última derrota y ahora tenemos una gran oportunidad para mostrar que podemos corregir sobre el camino, queremos brindarle una alegría a nuestra gente”, indicó en rueda de prensa virtual.

Sobre las posibles mejoras, Juan Carlos Osorio es claro cuando dice que todavía queda tiempo para hacerlo y existen oportunidad para corregir este camino o errores. Eso sí, le pide paciencia al hincha y ser constante en el apoyo que aporta a nivel anímico.

“Hemos tenido una buena semana de trabajo, le dimos al juego aéreo y a la parte táctica, hay que voltear la página de la derrota y mirar lo que se viene ahora”.

Asimismo, Juan Carlos Osorio habló sobre la situación actual que se torna incierta para los directores técnicos colombianos y los dirigentes que no cumplen los proyectos porque, ante los malos resultados, ven como primera solución sacar del puesto a quien está en el banquillo.

“La situación angustiosa, injusta y dolorosa de nosotros los técnicos colombianos obedece a nuestra cultura, si algo le falta al país son proyectos serios y honestos, comprometidos con objetivos expuestos antes de iniciar el torneo para que no hayan debates y en la cuarta fecha sucedan cambios drásticos. El ente regulador debería tener reglas como, por ejemplo, que ningún técnico pueda ser despedido sin terminar el torneo. En Inglaterra se aguantan los proyectos”, concluyó.

