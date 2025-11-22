vs. se enfrentaron por el cuadrangular final del Torneo Clausura de la . ¿En qué canales podías ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debías conectarte a la señal de Win Sports, disponible en servicios de paga como DIRECTV (DGO), Movistar, red y Tigo Sports, además de su versión de streaming en Win Sports Play, mientras que la otra alternativa era la televisación de RCN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora jugaron? Este duelo estuvo programado para el sábado 22 de noviembre desde las 7:30 p.m. (horario en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina) y se disputó en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Tolima vs Bucaramanga por la Liga BetPlay | Video: WInSports
Tolima vs Bucaramanga por la Liga BetPlay | Video: WInSports

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC