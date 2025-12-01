Medellín vs. América de Cali se midieron por la fecha 5 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2025. ¿En qué canales podías ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debías conectarte a la señal de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV), además de la alternativa en RCN; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora jugaron? Este duelo estuvo pactado para el lunes 1 de diciembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputó en el Estadio Atanasio Girardot.

Medellín vs. América de Cali por Liga BetPlay. (Video: Win Sports)