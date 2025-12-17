Medellín vs. Atlético Nacional se vieron las caras por la Copa Colombia, desde el Estadio Atanasio Girardot, por la final de vuelta. Según la programación de DIMAYOR, el partido estuvo pactado para las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 17 de diciembre del 2025. La transmisión estuvo a cargo de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV). Ojo, no recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles de este partido por Depor.

Mira gratis, Medellín vs Atlético Nacional EN VIVO: dónde ver final de la Copa Colombia vía Win Sports