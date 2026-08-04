vs. jugaron por la fecha 3 de la . ¿En qué canales viste la transmisión de este partido? En Colombia, el encuentro se pudo seguir a través de Win Sports+ y Win Play, mientras que para otros países estuvo disponible mediante Fanatiz, sujeto a la disponibilidad de cada territorio. Además, RCN pudo ofrecer cobertura relacionada con el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El partido se disputó este martes 4 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y comenzó a las 8:20 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 9:20 p.m. en Chile, Bolivia y Venezuela; 10:20 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 7:20 p.m. en México; y 3:20 a.m. del miércoles en España.

Millonarios vs. Deportivo Pasto se enfrentan por la Liga BetPlay. (Video: Millonarios)
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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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