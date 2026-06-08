vs se midieron en el compromiso correspondiente por la vuelta de la final del de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Win Sports y RCN tuvieron los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este lunes 8 de junio desde las 5:00 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).

Atlético Nacional vs. Junior: ver transmisión vía Win Sports y RCN por la final. (Video: @nacionaloficial)
Atlético Nacional vs. Junior: ver transmisión vía Win Sports y RCN por la final. (Video: @nacionaloficial)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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