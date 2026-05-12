Santa Fe vs. América de Cali (4-0) se midieron en el compromiso correspondiente por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Win Sports y RCN tuvieron los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó? El choque estuvo pactado para el martes 12 de mayo desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en El Campín. Los ‘Escarlatas’ clasificaron a las semifinales con un global de 5-1.

Santa Fe vs América de Cali por la Liga BetPlay. (Video: Santa Fe)