Santa Fe vs. se midieron en el compromiso correspondiente por la fecha 8 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Win Sports y RCN tuvieron los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este domingo 22 de febrero desde las 4:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá, Colombia).

Santa Fe vs Junior por la Liga BetPlay | VIDEO: Win Sports
Santa Fe vs Junior por la Liga BetPlay | VIDEO: Win Sports
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC