Tolima vs. Deportivo Pasto se midieron en el compromiso correspondiente por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Win Sports y RCN tuvieron los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este viernes 10 de abril desde las 8:05 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Departamental Libertad (Pasto, Colombia).

Tolima enfrentará a Deportivo Pasto por la Liga BetPlay. (Video: Tolima)