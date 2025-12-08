Tolima vs. Fortaleza se midieron por la fecha 6 del Grupo B de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2025. ¿En qué canales podías ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV), además de la alternativa en RCN; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora jugaron? Este duelo estuvo pactado para el lunes 8 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputó en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Tolima vs Fortaleza por la Liga BetPlay | VIDEO: Win Sports